Украина согласовала "формулу Штайнмайера", - Зеленский

1 октября, 2019, 19:17

Украинская делегация согласовала "формулу Штайнмайера"

Об этом заявил на брифинге президент Владимир Зеленский , передает Еспресо.TV .

"Нет такого - подписали или не подписали. Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера", - сказал Зеленский.

Зеленский объяснил, что формула Штайнмайера будет имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.

"Что означает эта формула? Временный закон об особенном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей известен как закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции Украины и законов Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы состоялись по международным стандартам демократических выборов", - отметил Зеленский.

"Мы сейчас говорим о местных выборах на временно оккупированных территориях. Когда там будут выборы, то территории уже будут неоккупированными", - сказал президент.

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