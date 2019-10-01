1 октября, 2019, 12:54

Председатели комитетов в Конгрессе США Чак Граслей и Рон Джонсон потребовали от генпрокурора расследовать связи между Украиной и Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года

Об этом сообщает Politico.

В письме сказано, что Минюст еще не проинформировал Конгресс и американскую общественность о том, начал он расследование связей и координации между украинским правительством и лицами, связанными с предвыборным штабом Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии.

«Не следует игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии вмешаться в выборы 2016 года», - говорится в документе.

Письмо, датированное пятницей, 27 сентября, но был обнародован в понедельник, 30 сентября.

Республиканец Граслей - глава юридического комитета, а республиканец Джонсон - возглавляет комитет по вопросам нацбезопасности и правительственных дел в Сенате Конгресса США.

По их мнению, факт помощи со стороны иностранного государства в 2016 году было рассмотрено недостаточно подробно.

Сенаторы попросили Барра дать ответ, продолжается соответствующее расследование, и объяснить причину, если это не так.