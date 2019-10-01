Сенаторы-республиканцы требуют расследовать связи Хиллари Клинтон с Украиной
Об этом сообщает Politico.
В письме сказано, что Минюст еще не проинформировал Конгресс и американскую общественность о том, начал он расследование связей и координации между украинским правительством и лицами, связанными с предвыборным штабом Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии.
«Не следует игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии вмешаться в выборы 2016 года», - говорится в документе.
Письмо, датированное пятницей, 27 сентября, но был обнародован в понедельник, 30 сентября.
Республиканец Граслей - глава юридического комитета, а республиканец Джонсон - возглавляет комитет по вопросам нацбезопасности и правительственных дел в Сенате Конгресса США.
По их мнению, факт помощи со стороны иностранного государства в 2016 году было рассмотрено недостаточно подробно.
Сенаторы попросили Барра дать ответ, продолжается соответствующее расследование, и объяснить причину, если это не так.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил пенсий ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятный давление на президента Украины.
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