Помпео присутствовал при телефонном разговоре Зеленского и Трампа, - WSJ

1 октября, 2019, 08:24

25 июля Государственный секретарь США Майк Помпео слушал телефонный разговор Трампа-Зеленского, который стал поводом для объявления процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу

Об этом передает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник в Госдепартаменте.

Государственный секретарь Майк Помпео был среди чиновников администрации, которые слушали телефонный звонок 25 июля между президентом Трампом и президентом Украины.

Отмечается, что факт присутствия Помпео связывает Государственный департамент по расследованию относительно Трампа для проведения процедуры импичмента, которую объявили на прошлой неделе палата.

До этого об участии госсекретаря Помпео в скандальном телефонном разговоре не сообщалось.