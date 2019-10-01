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Espreso.tvОбществоПомпео присутствовал при телефонном разговоре Зеленского и Трампа, - WSJ

Помпео присутствовал при телефонном разговоре Зеленского и Трампа, - WSJ

25 июля Государственный секретарь США Майк Помпео слушал телефонный разговор Трампа-Зеленского, который стал поводом для объявления процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу

Об этом передает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник в Госдепартаменте.

Государственный секретарь Майк Помпео был среди чиновников администрации, которые слушали телефонный звонок 25 июля между президентом Трампом и президентом Украины.

Отмечается, что факт присутствия Помпео связывает Государственный департамент по расследованию относительно Трампа для проведения процедуры импичмента, которую объявили на прошлой неделе палата.

До этого об участии госсекретаря Помпео в скандальном телефонном разговоре не сообщалось.

  • Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вицепрезидента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
  • Белый Дом опубликовал стенограмму : Трамп не давил на Зеленского о семье Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
  • 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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