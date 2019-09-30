Зеленский: Украина не ведет расследований по приказу других стран

30 сентября, 2019, 17:09

Об этом сообщает Reuters.

На вопрос, будет ли Киев начинать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа, Зеленский ответил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран.

"Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна", - сказал Зеленский.

"Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", - добавил президент.