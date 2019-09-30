В российском МИДе считают переговоры с США опасными после публикации стенограммы
Такое убеждение высказала спикер МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
"Я согласна со многими оценками, это (публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского - ред.), безусловно, меняет картину, и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками.
Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться - опасно", - заявила Захарова.
Она также отметила, что негативные последствия от публикации Вашингтоном содержания переговоров лидеров двух государств "очень значительные".
Она считает, что публикация телефонного разговора может стать уроком украинскому лидеру и тем самым повлиять на ситуацию в Украине.
"Так же, как по щелчку, могут просто слить всю политику украинскую, как это и было сделано, - демократы же. Потому что за этим стоят, конечно, демократы, так же Украину как государство американский истеблишмент может слить именно в тот момент, когда это будет удобно и нужно", - считает официальный представитель МИД РФ.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятный давление на президента Украины.
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