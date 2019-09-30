В российском МИДе считают переговоры с США опасными после публикации стенограммы

30 сентября, 2019, 12:06

Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с Вашингтоном опасно

Такое убеждение высказала спикер МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"Я согласна со многими оценками, это (публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского - ред.), безусловно, меняет картину, и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками.

Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться - опасно", - заявила Захарова.

Она также отметила, что негативные последствия от публикации Вашингтоном содержания переговоров лидеров двух государств "очень значительные".

Она считает, что публикация телефонного разговора может стать уроком украинскому лидеру и тем самым повлиять на ситуацию в Украине.

"Так же, как по щелчку, могут просто слить всю политику украинскую, как это и было сделано, - демократы же. Потому что за этим стоят, конечно, демократы, так же Украину как государство американский истеблишмент может слить именно в тот момент, когда это будет удобно и нужно", - считает официальный представитель МИД РФ.