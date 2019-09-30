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Espreso.tvМирВ Байдена призвали телеканалы не приглашать Джулиани на эфиры

В Байдена призвали телеканалы не приглашать Джулиани на эфиры

Два представителя избирательного штаба Джо Байдена направили руководителям некоторых американских телеканалов письма с просьбой не приглашать на эфир адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани

Об этом сообщает The Hill.

"Сторонники бывшего вице-президента Джо Байдена призвали руководителей телевизионных медиа прекратить приглашать личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в качестве гостя для своих эфиров", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, соответствующие письма были направлены на телеканалы NBC, CBS News, CNN, Fox News. Кроме того, текст письма опубликовали в Twitter.

"Предоставляя слово Джулиани, вы позволяете ему выражать откровенную ложь при обсуждении вопросов национальной важности", - говорится в письме.

Советники Байдена - Анита Данн и Кейт Бедингфилд - утверждают, что "Джулиани не является должностным лицом и не занимает никакой государственной должности, которая давала бы ему право высказываться в эфире на всю страну".

Джулиани прокомментировал ситуацию по просьбе журналистов и заявил, что письмо "звучит как обычное проявление цензуры политиков левого крыла".

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.

Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.

Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.

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