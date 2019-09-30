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Espreso.tvМирТрамп призвал арестовать главу комитета по разведке за "государственную измену"

Трамп призвал арестовать главу комитета по разведке за "государственную измену"


фото: dw
Президент США Дональд Трамп призвал арестовать главу комитета по разведке Палаты представителей США Адама Шиффа в связи с "государственной изменой"

Об этом он написал в Twitter.

По словам главы Белого дома, демократ сфабриковал часть его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и представил этот "фейк" в Конгрессе США.

"Представитель Адам Шифф незаконно составил фейковое и ужасное заявление, представив его как мое, как наиболее важную часть моего разговора с президентом Украины, и зачитал ее Конгрессу и американскому народу. Это не соответствовало тому, что я сказал по телефону. Арестовать за госизмену?" - написал Трамп в Twitter.

Ранее Дональд Трамп призвал Адама Шиффа уйти в отставку, обвинив его в "искажении" текста разговора с президентом Владимиром Зеленским.

  • Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа в связи с вероятным давлением на президента Украины.
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