Трамп призвал арестовать главу комитета по разведке за "государственную измену"

30 сентября, 2019, 16:40

Президент США Дональд Трамп призвал арестовать главу комитета по разведке Палаты представителей США Адама Шиффа в связи с "государственной изменой"

Об этом он написал в Twitter.

По словам главы Белого дома, демократ сфабриковал часть его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и представил этот "фейк" в Конгрессе США.

"Представитель Адам Шифф незаконно составил фейковое и ужасное заявление, представив его как мое, как наиболее важную часть моего разговора с президентом Украины, и зачитал ее Конгрессу и американскому народу. Это не соответствовало тому, что я сказал по телефону. Арестовать за госизмену?" - написал Трамп в Twitter.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason? - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

Ранее Дональд Трамп призвал Адама Шиффа уйти в отставку, обвинив его в "искажении" текста разговора с президентом Владимиром Зеленским.