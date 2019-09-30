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Espreso.tvМирСоветники Трампа готовят стратегию реагирования на импичмент - СМИ

Советники Трампа готовят стратегию реагирования на импичмент - СМИ


фото: reuters
Советники аппарата Белого дома готовят для Дональда Трампа широкомасштабную стратегию реагирования на угрозу импичмента

Об этом сообщает NBC.

По данным источников телеканала, стратегия может появиться уже в понедельник.

Среди тех, кто готовит план быстрого реагирования, исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Пэт Чиполлоне.

Отмечается, что в администрации президента США постепенно признают, что скоординированный правовой, политический и общественный ответ необходим, чтобы помочь Трампу в связи с угрозой импичмента.

Как сообщили собеседники телеканала, Белый дом разрабатывает свой план, учитывающий опыт объявления импичмента Биллу Клинтону.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.

Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.

Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.

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