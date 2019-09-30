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Espreso.tvОбществоРазведчик, написавший жалобу на Трампа, даст показания в Конгрессе

Разведчик, написавший жалобу на Трампа, даст показания в Конгрессе


фото: rfe
Разведчик, который написал жалобу на президента США Дональда Трампа, выступит перед Комитетом по разведке Палаты представителей

Об этом сообщил председатель Комитета демократ Адам Шифф в интервью на телеканале ABC News, передает Голос Америки.

По его словам, "обличителю будет разрешено прийти сюда, и прийти без оговорок со стороны Министерства юстиции или Белого дома, о чем он/она может говорить, а о чем нет. Мы получим неотфильтрованную информацию от этого обличителя".

По словам Шиффа, конгрессмены принимают все возможные меры предосторожности, чтобы заслушать показания разведчика и при этом защитить его личность.

"Учитывая угрозы, с которыми выступает президент... можете представить, какие тревоги по поводу безопасности возникают в этом случае", - сказал конгрессмен.

  • Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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