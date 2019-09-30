Разведчик, написавший жалобу на Трампа, даст показания в Конгрессе
30 сентября, 2019, 12:11
Разведчик, который написал жалобу на президента США Дональда Трампа, выступит перед Комитетом по разведке Палаты представителей
Об этом сообщил председатель Комитета демократ Адам Шифф в интервью на телеканале ABC News, передает Голос Америки.
По его словам, "обличителю будет разрешено прийти сюда, и прийти без оговорок со стороны Министерства юстиции или Белого дома, о чем он/она может говорить, а о чем нет. Мы получим неотфильтрованную информацию от этого обличителя".
По словам Шиффа, конгрессмены принимают все возможные меры предосторожности, чтобы заслушать показания разведчика и при этом защитить его личность.
"Учитывая угрозы, с которыми выступает президент... можете представить, какие тревоги по поводу безопасности возникают в этом случае", - сказал конгрессмен.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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