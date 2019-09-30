Разведчик, написавший жалобу на Трампа, даст показания в Конгрессе

30 сентября, 2019, 12:11

Разведчик, который написал жалобу на президента США Дональда Трампа, выступит перед Комитетом по разведке Палаты представителей

Об этом сообщил председатель Комитета демократ Адам Шифф в интервью на телеканале ABC News, передает Голос Америки.

По его словам, "обличителю будет разрешено прийти сюда, и прийти без оговорок со стороны Министерства юстиции или Белого дома, о чем он/она может говорить, а о чем нет. Мы получим неотфильтрованную информацию от этого обличителя".

По словам Шиффа, конгрессмены принимают все возможные меры предосторожности, чтобы заслушать показания разведчика и при этом защитить его личность.

"Учитывая угрозы, с которыми выступает президент... можете представить, какие тревоги по поводу безопасности возникают в этом случае", - сказал конгрессмен.