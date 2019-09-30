Помощник Зеленского Ермак назвал инцидент с Байденом "внутренней кухней США"
Об этом помощник президента Андрей Ермак рассказал в интервью "1+1", передает Украинская правда.
"Это внутренние дела США. Мы видим в США нашего друга, стратегического партнера. То, что происходит в США - их внутренняя политическая кухня. Мы не будем принимать в этом участие. У нас есть дружба и двухпалатная поддержка", - заявил Ермак.
По его словам, эта беседа президентов - это уже часть истории, "уже президенты обсуждали другие вопросы".
Помощник Зеленского заверил, что сотрудничество с европейскими партнерами не претерпело никаких изменений в результате этого инцидента:
"Никто из Европы не звонил. Тот темп и основа консультаций, существующие с партнерами из Германии и Франции, не претерпел никаких изменений. В ближайшее время лидеры смогут пообщаться в нормандском формате".
- Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына ексвицепрезидента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
- Белый Дом опубликовал стенограмму: Трамп не давил на Зеленского по вопросу семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
- 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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