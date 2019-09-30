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Espreso.tvОбществоПомощник Зеленского Ермак назвал инцидент с Байденом "внутренней кухней США"

Помощник Зеленского Ермак назвал инцидент с Байденом "внутренней кухней США"


фото: pravda.com.ua
Скандал вокруг возможного влияния президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского по поводу расследований в отношении сына вероятного соперника Трампа на выборах в 2020 году является "внутренним делом США"

Об этом помощник президента Андрей Ермак рассказал в интервью "1+1", передает Украинская правда.

"Это внутренние дела США. Мы видим в США нашего друга, стратегического партнера. То, что происходит в США - их внутренняя политическая кухня. Мы не будем принимать в этом участие. У нас есть дружба и двухпалатная поддержка", - заявил Ермак.

По его словам, эта беседа президентов - это уже часть истории, "уже президенты обсуждали другие вопросы".

Помощник Зеленского заверил, что сотрудничество с европейскими партнерами не претерпело никаких изменений в результате этого инцидента:

"Никто из Европы не звонил. Тот темп и основа консультаций, существующие с партнерами из Германии и Франции, не претерпел никаких изменений. В ближайшее время лидеры смогут пообщаться в нормандском формате".

  • Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына ексвицепрезидента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
  • Белый Дом опубликовал стенограмму: Трамп не давил на Зеленского по вопросу семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
  • 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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