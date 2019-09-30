Помощник Зеленского Ермак назвал инцидент с Байденом "внутренней кухней США"

30 сентября, 2019, 12:04

Скандал вокруг возможного влияния президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского по поводу расследований в отношении сына вероятного соперника Трампа на выборах в 2020 году является "внутренним делом США"

Об этом помощник президента Андрей Ермак рассказал в интервью "1+1", передает Украинская правда.

"Это внутренние дела США. Мы видим в США нашего друга, стратегического партнера. То, что происходит в США - их внутренняя политическая кухня. Мы не будем принимать в этом участие. У нас есть дружба и двухпалатная поддержка", - заявил Ермак.

По его словам, эта беседа президентов - это уже часть истории, "уже президенты обсуждали другие вопросы".

Помощник Зеленского заверил, что сотрудничество с европейскими партнерами не претерпело никаких изменений в результате этого инцидента:

"Никто из Европы не звонил. Тот темп и основа консультаций, существующие с партнерами из Германии и Франции, не претерпел никаких изменений. В ближайшее время лидеры смогут пообщаться в нормандском формате".