 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 9-го тура

УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 9-го тура


фото: facebook
По итогам 9-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сохранил отрыв в 10 очков от ближайших преследователей - "Десны" и "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 9-м туре чемпионата Украины "Шахтер" победил "Ворсклу" 4:0, набрал 27 очков и продолжил свою серию без потерь до семи матчей.

На втором месте в турнирной таблице идет "Десна", которая благодаря разгрому "Мариуполя" 4:0, имеет 17 очков.

Третью позицию занял "Динамо", которое обыграло "Днепр-1" - 2:0 - и также набрало 17 пунктов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

29 сентября, 2019 воскресенье

28 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать