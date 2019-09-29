УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 9-го тура
29 сентября, 2019, 22:50
По итогам 9-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сохранил отрыв в 10 очков от ближайших преследователей - "Десны" и "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 9-м туре чемпионата Украины "Шахтер" победил "Ворсклу" 4:0, набрал 27 очков и продолжил свою серию без потерь до семи матчей.
На втором месте в турнирной таблице идет "Десна", которая благодаря разгрому "Мариуполя" 4:0, имеет 17 очков.
Третью позицию занял "Динамо", которое обыграло "Днепр-1" - 2:0 - и также набрало 17 пунктов.
- Напомним, 27 сентября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Ворсклу" со счетом 4:0.
- 28 сентября "Карпаты" на своем поле уступили "Колоса" из села Ковалевка.
- Кроме этого, "Александрия" победила "Львов" и временно вышла на второе место в турнирной таблице.
- В то же время, "Десна" в гостях победила "Мариуполь" и вернулась на вторую позицию в турнирной таблице.
- Также в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Днепр-1" .
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