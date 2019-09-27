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Espreso.tvСпорт"Шахтер" разгромил "Ворсклу" в чемпионате Украины по футболу

"Шахтер" разгромил "Ворсклу" в чемпионате Украины по футболу


фото: shakhtar.com
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Ворсклу" в Харькове

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпионат Украины

9-й тур

27 сентября

"Шахтер" - "Ворскла" 4:0

Голы: Бондарь, 32, Коноплянка, 50 (пен.), Алан Патрик, 72, Мораес, 77.

 

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