"Шахтер" разгромил "Ворсклу" в чемпионате Украины по футболу
27 сентября, 2019, 21:00
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Ворсклу" в Харькове
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины
9-й тур
27 сентября
"Шахтер" - "Ворскла" 4:0
Голы: Бондарь, 32, Коноплянка, 50 (пен.), Алан Патрик, 72, Мораес, 77.
- Напомним, 22 сентября в 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях ближайшего преследователя - "Десну" - и укрепил лидерство.
- Кроме этого, "Динамо" победило в гостях "Ворсклу" и прервало четырехматчевую безвыигрышную серию в УПЛ.
- 21 сентября в 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" в гостях переиграл "Львов" .
- В другом матче субботы "Заря" на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем" .
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