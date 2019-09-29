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Espreso.tvСпорт"Динамо" победило "Днепр-1" в чемпионате Украины

"Динамо" победило "Днепр-1" в чемпионате Украины


фото: twitter
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Днепр-1"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Киеве динамовцев на 30-й минуте вывел вперед Беньямин Вербич, который отличился с передачи Виталия Миколенко.

Преимущество киевлян в счете выросло на 80-й минуте. Артем Беседин заработал пенальти, который реализовал Виктор Цыганков.

"Динамо" победило "Днепр-1" 2:0, вступило 17 очков и вышло на третье место в турнирной таблице. Киевлян по дополнительным показателям опережает "Десна", которая также имеет 17 пунктов.

Лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", у которого 27 баллов. "Днепр-1" с 11 очками располагается на седьмой позиции.

Чемпионат Украины

9-й тур

29 сентября

"Динамо" - "Днепр-1" 2:0

Голы: Вербичи, 30 Цыганков, 80 (пен.)

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