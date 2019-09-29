"Динамо" победило "Днепр-1" в чемпионате Украины
29 сентября, 2019, 18:55
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Днепр-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Киеве динамовцев на 30-й минуте вывел вперед Беньямин Вербич, который отличился с передачи Виталия Миколенко.
Преимущество киевлян в счете выросло на 80-й минуте. Артем Беседин заработал пенальти, который реализовал Виктор Цыганков.
"Динамо" победило "Днепр-1" 2:0, вступило 17 очков и вышло на третье место в турнирной таблице. Киевлян по дополнительным показателям опережает "Десна", которая также имеет 17 пунктов.
Лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", у которого 27 баллов. "Днепр-1" с 11 очками располагается на седьмой позиции.
Чемпионат Украины
9-й тур
29 сентября
"Динамо" - "Днепр-1" 2:0
Голы: Вербичи, 30 Цыганков, 80 (пен.)
- Напомним, 27 сентября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Ворсклу" со счетом 4:0.
- 28 сентября "Карпаты" на своем поле уступили "Колоса" из села Ковалевка.
- Кроме того, "Александрия" победила "Львов" и временно вышла на второе место в турнирной таблице.
- В то же время, "Десна" в гостях победила "Мариуполь" и вернулась на вторую позицию в турнирной таблице.
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