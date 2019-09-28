 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Александрия" одолела "Львов" и вышла на 2-е место в УПЛ

"Александрия" одолела "Львов" и вышла на 2-е место в УПЛ


фото: twitter
В девятом туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила "Львов" и вышла на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче на 35-й минуте открыл Денис Банада. В конце игры в компенсированное арбитром время преимущество "Александрии" увеличил Денис Безбородько.

"Александрия" победила "Львов" со счетом 2: 0, набрала 16 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. Команда Владимира Шарана отстает от лидера чемпионата Украины - "Шахтера" - на 11 пунктов.

Чемпионат Украины

9-й тур

28 сентября

"Александрия" - "Львов" 2: 0

Голы: Банада, 35, Безбородько, 90 + 2

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 сентября, 2019 суббота

больше новостей

28 сентября, 2019 суббота

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать