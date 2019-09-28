"Александрия" одолела "Львов" и вышла на 2-е место в УПЛ
28 сентября, 2019, 22:15
В девятом туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила "Львов" и вышла на второе место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче на 35-й минуте открыл Денис Банада. В конце игры в компенсированное арбитром время преимущество "Александрии" увеличил Денис Безбородько.
"Александрия" победила "Львов" со счетом 2: 0, набрала 16 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. Команда Владимира Шарана отстает от лидера чемпионата Украины - "Шахтера" - на 11 пунктов.
Чемпионат Украины
9-й тур
28 сентября
"Александрия" - "Львов" 2: 0
Голы: Банада, 35, Безбородько, 90 + 2
- Напомним, 27 сентября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Ворсклу" со счетом 4: 0.
- 28 сентября "Карпаты" на своем поле уступили "Колосу" из села Коваливка.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!