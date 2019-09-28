"Александрия" одолела "Львов" и вышла на 2-е место в УПЛ

28 сентября, 2019, 22:15

В девятом туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" победила "Львов" и вышла на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче на 35-й минуте открыл Денис Банада. В конце игры в компенсированное арбитром время преимущество "Александрии" увеличил Денис Безбородько.

"Александрия" победила "Львов" со счетом 2: 0, набрала 16 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. Команда Владимира Шарана отстает от лидера чемпионата Украины - "Шахтера" - на 11 пунктов.

Чемпионат Украины

9-й тур

28 сентября

"Александрия" - "Львов" 2: 0

Голы: Банада, 35, Безбородько, 90 + 2