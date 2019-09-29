"Десна" разгромила "Мариуполь" и вернулась на второе место в УПЛ
29 сентября, 2019, 16:05
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" в гостях победила "Мариуполь" и вернулась на вторую позицию в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Мариуполе "Десну" на 20-й минуте вывел вперед Дмитрий Хлёбас. Почти сразу после этого второй гол забил Александр Филиппов.
После перерыва Хльобас на 67-й минуте оформил дубль. На 81-й минуте второй раз также отличился Филиппов.
"Десна" победила "Мариуполь" 4:0, набрала 17 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. Лидирует в премьер-лиге "Шахтер", у которого 27 баллов. "Мариуполь" имеет 9 пунктов и идет восьмым.
Чемпионат Украины
9-й тур
29 сентября
"Мариуполь" - "Десна" 0:4
Голы: Хльобас, 20, 67, Филиппов, 21, 81
- Напомним, 27 сентября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Ворсклу" со счетом 4:0.
- 28 сентября "Карпаты" на своем поле уступили "Колосу" из села Ковалевка.
- Кроме этого, "Александрия" победила "Львов" и временно вышла на второе место в турнирной таблице.
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