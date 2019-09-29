"Десна" разгромила "Мариуполь" и вернулась на второе место в УПЛ

29 сентября, 2019, 16:05

В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" в гостях победила "Мариуполь" и вернулась на вторую позицию в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Мариуполе "Десну" на 20-й минуте вывел вперед Дмитрий Хлёбас. Почти сразу после этого второй гол забил Александр Филиппов.

После перерыва Хльобас на 67-й минуте оформил дубль. На 81-й минуте второй раз также отличился Филиппов.

"Десна" победила "Мариуполь" 4:0, набрала 17 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. Лидирует в премьер-лиге "Шахтер", у которого 27 баллов. "Мариуполь" имеет 9 пунктов и идет восьмым.

Чемпионат Украины

9-й тур

29 сентября

"Мариуполь" - "Десна" 0:4

Голы: Хльобас, 20, 67, Филиппов, 21, 81