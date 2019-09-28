"Карпаты" проиграли сельскому клубу в чемпионате Украины

28 сентября, 2019, 20:12

В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Карпаты" на своем поле уступили "Колосу" из села Коваливка

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Колос" на 8-й минуте вывел вперед Евгений Смирный. "Карпаты" отыгрались на 28-й минуте усилиями Егора Назарина.

Победу клуба из села Коваливка Киевской области на 44-й минуте принес Олег Волков.

"Карпаты" на 75-й минуте могли спастись от поражения, однако Кристиан Понд не реализовал пенальти.

"Колос" победил "Карпаты" со счетом 2: 1, набрал 14 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. Львовяне имеют 8 пунктов и идут девятыми.

Чемпионат Украины

9-й тур

28 сентября

"Карпаты" - "Колос" 1: 2

Голы: Назарин, 28 - Смирный, 8, Волков, 44

На 75-й минуте Понде ( "Карпаты") не реализовал пенальти.