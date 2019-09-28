"Карпаты" проиграли сельскому клубу в чемпионате Украины
28 сентября, 2019, 20:12
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Карпаты" на своем поле уступили "Колосу" из села Коваливка
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Колос" на 8-й минуте вывел вперед Евгений Смирный. "Карпаты" отыгрались на 28-й минуте усилиями Егора Назарина.
Победу клуба из села Коваливка Киевской области на 44-й минуте принес Олег Волков.
"Карпаты" на 75-й минуте могли спастись от поражения, однако Кристиан Понд не реализовал пенальти.
"Колос" победил "Карпаты" со счетом 2: 1, набрал 14 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. Львовяне имеют 8 пунктов и идут девятыми.
Чемпионат Украины
9-й тур
28 сентября
"Карпаты" - "Колос" 1: 2
Голы: Назарин, 28 - Смирный, 8, Волков, 44
На 75-й минуте Понде ( "Карпаты") не реализовал пенальти.
- 27 сентября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Ворсклу" со счетом 4: 0.
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