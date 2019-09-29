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Espreso.tvСпорт"Заря" в большинстве разгромила "Олимпик" в чемпионате Украины

"Заря" в большинстве разгромила "Олимпик" в чемпионате Украины


фото: niksport.com.ua
В 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" в гостях победила "Олимпик", который играл в меньшинстве

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Киеве "Олимпик" на 37-й минуте остался в меньшинстве, после удаления Павла Ксенза.

"Заря" воспользовалась численным преимуществом уже на 40-й минуте, когда отличился Владлен Юрченко.

После перерыва команда Виктора Скрипника довела дело до разгрома. На 53-й минуте отличился Назарий Русин, а на 73-й минуте забил Богдан Леднев.

Четвертый гол в ворота "Олимпика" на 84-й минуте забил Владислав Кабаев. Окончательный результат матча установил Русин, который оформил дубль.

"Заря" победила "Олимпик" 5:0, набрала 15 очков и занимает пятое место. "Олимпик" имеет 5 пунктов и идет на последний, 12-й позиции.

Чемпионат Украины

9-й тур

29 сентября

"Олимпик" - "Заря" 0:5

Голы: Юрченко, 40, Русин, 53, 88, Леднев, 73, Кабаев, 81

Удаление: Ксенз, 37 ( "Олимпик").

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