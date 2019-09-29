"Заря" в большинстве разгромила "Олимпик" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Киеве "Олимпик" на 37-й минуте остался в меньшинстве, после удаления Павла Ксенза.
"Заря" воспользовалась численным преимуществом уже на 40-й минуте, когда отличился Владлен Юрченко.
После перерыва команда Виктора Скрипника довела дело до разгрома. На 53-й минуте отличился Назарий Русин, а на 73-й минуте забил Богдан Леднев.
Четвертый гол в ворота "Олимпика" на 84-й минуте забил Владислав Кабаев. Окончательный результат матча установил Русин, который оформил дубль.
"Заря" победила "Олимпик" 5:0, набрала 15 очков и занимает пятое место. "Олимпик" имеет 5 пунктов и идет на последний, 12-й позиции.
Чемпионат Украины
9-й тур
29 сентября
"Олимпик" - "Заря" 0:5
Голы: Юрченко, 40, Русин, 53, 88, Леднев, 73, Кабаев, 81
Удаление: Ксенз, 37 ( "Олимпик").
- Напомним, 27 сентября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Ворсклу" со счетом 4:0.
- 28 сентября "Карпаты" на своем поле уступили "Колосу" из села Ковалевка.
- Кроме этого, "Александрия" победила "Львов" и временно вышла на второе место в турнирной таблице.
- В то же время, "Десна" в гостях победила "Мариуполь" и вернулась на вторую позицию в турнирной таблице.
- Также в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Днепр-1" .
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