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Espreso.tvОбществоКремль надеется, что США не будут публиковать стенограммы разговоров Путина с Трампом

Кремль надеется, что США не будут публиковать стенограммы разговоров Путина с Трампом


фото: gazeta.a42
Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров

Об этом заявил пресс-секретар Путина Дмитрий Песков, передает информационное агентство РФ ТАСС.

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полно проблем, очень серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос, готов ли Кремль дать "добро" на публикацию стенограммы, если это понадобится американским партнерам, он ответил: "Здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай".

Напомним, Белый Дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, где, по предварительной информации, американский президент давил на украинского.

  • СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
  • Белый Дом опубликовал стенограмму: Трамп не давил на Зеленского по поводу семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
  • 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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