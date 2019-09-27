Кремль надеется, что США не будут публиковать стенограммы разговоров Путина с Трампом

27 сентября, 2019, 14:09

Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров

Об этом заявил пресс-секретар Путина Дмитрий Песков, передает информационное агентство РФ ТАСС.

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полно проблем, очень серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос, готов ли Кремль дать "добро" на публикацию стенограммы, если это понадобится американским партнерам, он ответил: "Здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай".

Напомним, Белый Дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, где, по предварительной информации, американский президент давил на украинского.