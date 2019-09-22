УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 8-го тура
22 сентября, 2019, 22:55
По итогам 8-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" укрепил лидерство и оторвался от ближайшего преследователя на 10 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" в центральном матче 8-го тура победил 1: 0 в гостях "Десну", которая занимает второе место, и увеличил отрыв от черниговцев до 10 очков. Команда Луиша Каштру имеет 24 очка.
"Динамо" в 8-м туре прервало четырехматчевую безвыигрышную серию. Киевляне в гостях разгромили "Ворсклу" со счетом 5: 0, набрали 11 очков и вернулись на пятое место, дающее в следующем сезоне право выступать в Лиге Европы.
- Напомним, 22 сентября в 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях ближайшего преследователя - "Десну" - и укрепил лидерство.
- Кроме этого, "Динамо" победило в гостях "Ворсклу" и прервало четырехматчевую безвыигрышную серию в УПЛ
- 21 сентября в 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" в гостях переиграл "Львов".
- В остальном матче субботы "Заря" на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем" .
- 20 сентября в матче 8-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" без проблем разобрался с "Карпатами" на своем поле, нанеся Роману Санжару первое поражение на посту главного тренера львовян.
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