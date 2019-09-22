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Espreso.tvСпортУПЛ: как выглядит турнирная таблица после 8-го тура

УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 8-го тура


фото: shakhtar.com
По итогам 8-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" укрепил лидерство и оторвался от ближайшего преследователя на 10 очков

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" в центральном матче 8-го тура победил 1: 0 в гостях "Десну", которая занимает второе место, и увеличил отрыв от черниговцев до 10 очков. Команда Луиша Каштру имеет 24 очка.

"Динамо" в 8-м туре прервало четырехматчевую безвыигрышную серию. Киевляне в гостях разгромили "Ворсклу" со счетом 5: 0, набрали 11 очков и вернулись на пятое место, дающее в следующем сезоне право выступать в Лиге Европы.

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