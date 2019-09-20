"Днепр-1" уверенно победил "Карпаты" на домашней арене

20 сентября, 2019, 21:08

В матче 8-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" без проблем разобрался с "Карпатами" на своем поле, нанеся Роману Санжару первое поражение на посту главного тренера львовян

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Карпаты" неудачно начали матч и пропустили быстрый мяч на 28-й минуте от чемпиона мира U20 Владислава Супряги.

Для молодого таланта это был не единственный забитый гол, ведь на 70-й минуте он реализовал одиннадцатиметровый удар, и поставил точку в матче.

После этой победы "Днепр-1" имея в своем активе 11 очков, идет 5-м, а "Карпаты" с 8 пунктами находятся на 9-м месте.

Чемпионат Украины

8-й тур

20 сентября

"Днепр-1" - "Карпаты" 2:0

Голы: Супряга, 28, 70 (пен)