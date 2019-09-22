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Espreso.tvСпорт"Шахтер" победил "Десну" в матче лидеров чемпионата Украины

"Шахтер" победил "Десну" в матче лидеров чемпионата Украины


фото: ua-football.com
В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях ближайшего преследователя - "Десну" - и укрепил лидерство

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Чернигове "Шахтер" вышел вперед на 22-й минуте, когда отличился Марлос. В итоге его гол оказался победным.

"Шахтер" победил "Десну" 1: 0, набрал 24 очка и увеличил отрыв от "Десны", которая занимает второе место, до 10 пунктов.

Чемпионат Украины

8-й тур

22 сентября

"Десна" - "Шахтер" 0: 1

Гол: Марлос, 22

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