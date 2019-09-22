"Шахтер" победил "Десну" в матче лидеров чемпионата Украины
22 сентября, 2019, 16:01
В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях ближайшего преследователя - "Десну" - и укрепил лидерство
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Чернигове "Шахтер" вышел вперед на 22-й минуте, когда отличился Марлос. В итоге его гол оказался победным.
"Шахтер" победил "Десну" 1: 0, набрал 24 очка и увеличил отрыв от "Десны", которая занимает второе место, до 10 пунктов.
Чемпионат Украины
8-й тур
22 сентября
"Десна" - "Шахтер" 0: 1
Гол: Марлос, 22
- Напомним, 21 сентября в 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" в гостях переиграл "Львов".
- В остальном матче субботы "Заря" на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем".
- 20 сентября в матче 8-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" без проблем разобрался с "Карпатами" на своем поле, нанеся Роману Санжар первое поражение на посту главного тренера львовян.
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