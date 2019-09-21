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Espreso.tvСпорт"Олимпик" победил "Львов" в чемпионате Украины

"Олимпик" победил "Львов" в чемпионате Украины


фото: facebook
В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" в гостях переиграл "Львов"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Олимпик" получил шанс выйти вперед в конце первого тайма, когда за повторное предупреждение был удален полузащитник "Львова" Игоря Гончара, а в ворота галичан был назначен пенальти. Однако Матар Диее не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Дончане воспользовались численным преимуществом во втором тайме. В ворота "Львова" был назначен еще один пенальти, который на 80-й минуте реализовал Сергей Политыло.

"Олимпик" победил "Львов" 1: 0, набрал 5 очков и остался на последнем 12-м месте. "Львов" имеет 6 пунктов и идет 11-м.

Чемпионат Украины

8-й тур

21 сентября

"Львов" - "Олимпик" 0: 1

Гол: Политыло, 80 (пен.)

На 45 + 1 минуте Диее ( "Олимпик") не реализовал пенальти

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