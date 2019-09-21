"Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
21 сентября, 2019, 19:00
В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Мариуполь" на 32-й минуте остался в меньшинстве, когда Валерий Федорчук был удален за повторное предупреждение.
Воспользоваться численным преимуществом "Зари" не удалось, поскольку на 39-й минуте составы команд выровнялись - за второе предупреждение красную карточку получил форвард луганского клуба Филипп Будковский.
"Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью 0: 0. Луганчане набрали 12 очков и идут в турнирной таблице четвертыми. "Мариуполь" имеет 9 пунктов и занимает седьмую позицию.
Чемпионат Украины
8-й тур
21 сентября
"Заря" - "Мариуполь" 0: 0
Удаление: Будковский, 39 - Федорчук, 32
- Напомним, 21 сентября в 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" в гостях переиграл "Львов" .
- 20 сентября в матче 8-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" без проблем разобрался с "Карпатами" на своем поле, нанеся Роману Санжару первое поражение на посту главного тренера львовян.
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