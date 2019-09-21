"Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

21 сентября, 2019, 19:00

В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Мариуполь" на 32-й минуте остался в меньшинстве, когда Валерий Федорчук был удален за повторное предупреждение.

Воспользоваться численным преимуществом "Зари" не удалось, поскольку на 39-й минуте составы команд выровнялись - за второе предупреждение красную карточку получил форвард луганского клуба Филипп Будковский.

"Заря" и "Мариуполь" сыграли вничью 0: 0. Луганчане набрали 12 очков и идут в турнирной таблице четвертыми. "Мариуполь" имеет 9 пунктов и занимает седьмую позицию.

Чемпионат Украины

8-й тур

21 сентября

"Заря" - "Мариуполь" 0: 0

Удаление: Будковский, 39 - Федорчук, 32