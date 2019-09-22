"Динамо" разгромило "Ворсклу" в чемпионате Украины

22 сентября, 2019, 19:02

В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в гостях "Ворсклу" и прервало четырехматчевую безвыигрышную серию в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" открыло счет на 9-й минуте усилиями Виктора Цыганкова. На 35-й минуте преимущество киевлян увеличил Артем Шабанов. Еще через 2 минуты Карлос Де Пена довел счет до разгромного.

Сразу после перерыва четвертый гол в ворота "Ворсклы" направил Артем Беседин. На 83-й минуте Карлос Де Пена сделал дубль и установил окончательный результат матча.

"Динамо" победило "Ворсклу" 5: 0 и прервало четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Украины.

Киевляне имеют 11 очков и занимают в турнирной таблице пятое место. "Ворскла" набрала 7 пунктов и идет 10-й.

Чемпионат Украины

8-й тур

22 сентября

"Ворскла" - "Динамо" 0: 5

Голы: Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Беседин, 46