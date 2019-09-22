"Динамо" разгромило "Ворсклу" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" открыло счет на 9-й минуте усилиями Виктора Цыганкова. На 35-й минуте преимущество киевлян увеличил Артем Шабанов. Еще через 2 минуты Карлос Де Пена довел счет до разгромного.
Сразу после перерыва четвертый гол в ворота "Ворсклы" направил Артем Беседин. На 83-й минуте Карлос Де Пена сделал дубль и установил окончательный результат матча.
"Динамо" победило "Ворсклу" 5: 0 и прервало четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Украины.
Киевляне имеют 11 очков и занимают в турнирной таблице пятое место. "Ворскла" набрала 7 пунктов и идет 10-й.
Чемпионат Украины
8-й тур
22 сентября
"Ворскла" - "Динамо" 0: 5
Голы: Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Беседин, 46
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