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Espreso.tvСпорт"Александрия" помогла "Динамо" удержаться в зоне еврокубков

"Александрия" помогла "Динамо" удержаться в зоне еврокубков


фото: facebook
Благодаря ничьей в заключительном матче 8-го тура чемпионата Украины между "Колосом" и "Александрией", "Динамо" удержалось в зоне еврокубков

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В заключительном матче 8-го тура чемпионата Украины "Колос" принимал "Александрию". Игра проходила в Киеве, где команда из села Коваливка пока играет домашние поединки.

"Колос" открыл счет на 45-й минуте, когда пенальти реализовал Денис Костышин. "Александрия" спаслась от поражения на 68-й минуте усилиями Владислава Бабогло.

"Колос" и "Александрия" сыграли вничью 1: 1. "Александрия" набрала 13 очков и занимает третье место. "Колос" с 11 очками идет седьмым. По дополнительным показателям клуб из Коваливки опережает "Динамо", которое также имеет 11 очков и после победы над "Ворсклой" вернулось в зону попадания в еврокубки - на пятое место.

Чемпионат Украины

8-й тур

22 сентября

"Колос" - "Александрия" 1: 1

Голы: Костышин, 45 (пен.) - Бабогло, 68

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