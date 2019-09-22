"Александрия" помогла "Динамо" удержаться в зоне еврокубков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В заключительном матче 8-го тура чемпионата Украины "Колос" принимал "Александрию". Игра проходила в Киеве, где команда из села Коваливка пока играет домашние поединки.
"Колос" открыл счет на 45-й минуте, когда пенальти реализовал Денис Костышин. "Александрия" спаслась от поражения на 68-й минуте усилиями Владислава Бабогло.
"Колос" и "Александрия" сыграли вничью 1: 1. "Александрия" набрала 13 очков и занимает третье место. "Колос" с 11 очками идет седьмым. По дополнительным показателям клуб из Коваливки опережает "Динамо", которое также имеет 11 очков и после победы над "Ворсклой" вернулось в зону попадания в еврокубки - на пятое место.
Чемпионат Украины
8-й тур
22 сентября
"Колос" - "Александрия" 1: 1
Голы: Костышин, 45 (пен.) - Бабогло, 68
- Напомним, 22 сентября в 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях ближайшего преследователя - "Десну" - и укрепил лидерство.
- Кроме этого, "Динамо" победило в гостях "Ворсклу" и прервало четырехматчевую безвыигрышную серию в УПЛ
- 21 сентября в 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" в гостях переиграл "Львов" .
- В остальном матче субботы "Заря" на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем".
- 20 сентября в матче 8-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" без проблем разобрался с "Карпатами" на своем поле, нанеся Роману Санжару первое поражение на посту главного тренера львовян.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!