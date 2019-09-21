"Такое поведение особенно отвратительно". Байден требует от Трампа обнародовать стенограмму его скандального разговора с Зеленским

21 сентября, 2019, 07:41

Один из основных претендентов на выдвижение в президенты США в 2020 году от демократов Джозеф Байден отреагировал на скандал о якобы давлении президента США Дональда Трампа на действующего президента Украины Владимира Зеленского с требованием расследовать его сына Хантера Байдена и требует обнародовать расшифровку разговора

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на вашингтонский портал The Hill, посвященный работе американских органов власти.

"Самое меньшее, что должен сейчас сделать Дональд Трамп, это немедленно опубликовать расшифровку телефонного разговора, о котором идет речь. Чтобы американский народ мог дать свою оценку (действиям президента, - ред.) ", - отметил политик.

По мнению Байдена, президент США также должен дать указание офису директора национальной разведки прекратить препятствование и позволить жалобе разведчика быть переданой в Конгресс.

"Если сообщения в СМИ правдивы, то действительно нет предела желанию президента Трампа злоупотреблять властью и унижать нашу страну. Такое поведение особенно отвратительно, учитывая то, что оно использует внешнюю политику нашего государства и подрывает национальную безопасность ради политической целесообразности", - говорится в заявлении .

По словам Байдена, если окажется, что история, опубликованная в СМИ, соответствует действительности, это означает, что Трамп "использовал свою власть и ресурсы Соединенных Штатов для давления на суверенное государство - партнера США, которое до сих пор находится под нападением России", и для того, чтобы "взорвать верховенство права в надежде, что удастся добиться политических преимуществ".

Байден также опроверг все обвинения, выдвинутые против него Трампом и республиканцами.