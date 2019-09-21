"Такое поведение особенно отвратительно". Байден требует от Трампа обнародовать стенограмму его скандального разговора с Зеленским
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на вашингтонский портал The Hill, посвященный работе американских органов власти.
"Самое меньшее, что должен сейчас сделать Дональд Трамп, это немедленно опубликовать расшифровку телефонного разговора, о котором идет речь. Чтобы американский народ мог дать свою оценку (действиям президента, - ред.) ", - отметил политик.
По мнению Байдена, президент США также должен дать указание офису директора национальной разведки прекратить препятствование и позволить жалобе разведчика быть переданой в Конгресс.
"Если сообщения в СМИ правдивы, то действительно нет предела желанию президента Трампа злоупотреблять властью и унижать нашу страну. Такое поведение особенно отвратительно, учитывая то, что оно использует внешнюю политику нашего государства и подрывает национальную безопасность ради политической целесообразности", - говорится в заявлении .
По словам Байдена, если окажется, что история, опубликованная в СМИ, соответствует действительности, это означает, что Трамп "использовал свою власть и ресурсы Соединенных Штатов для давления на суверенное государство - партнера США, которое до сих пор находится под нападением России", и для того, чтобы "взорвать верховенство права в надежде, что удастся добиться политических преимуществ".
Байден также опроверг все обвинения, выдвинутые против него Трампом и республиканцами.
- Напомним, один из сотрудников разведки, обрабатывавший телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания главы американского государства, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах Президента США.
- В пятницу, 20 сентября 2019 года, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Дональд Трамп крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Джо Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
- Перед выходом публикации WSJ Дональд Трамп неоднократно отрицал, что говорил о каких-либо "неподобающих вещах" с иностранным лидером. Кроме того, в пятницу он заверил, что якобы не обсуждал никаких вопросов Байдена с президентом Зеленским.
- Кроме того, выступая в разгар скандала на CNN, личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и ненароком признал, что он лично действительно требовал у представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Байдена.
- По данным киевского политолога Тараса Березовца, Трамп отказывается от большой встречи с Зеленским, пока тот не гарантирует ему начать расследование по Байдену.
- Между тем, в четверг, 19 сентября, в Палате представителей Комитет по вопросам разведки провел первые закрытые слушания по делу о возможном давлении со стороны Трампа на Зеленского, связанного с вероятным требованием открыть в Украине расследование против семьи Байдена. Слушания проводились с участием главного инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона и касались жалобы сотрудника разведки после телефонного разговора президентов Украины и США.
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