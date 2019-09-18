Рябошапка созывает совещание из-за поджога дома Гонтаревой

18 сентября, 2019, 08:55

Об этом сообщает пресс служба ГПУ в Facebook.

Сейчас под руководством прокуратуры полиция проводит неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу.

В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье ексголовы НБУ Валерии Гонтаревой

Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".