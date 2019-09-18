Рябошапка созывает совещание из-за поджога дома Гонтаревой
18 сентября, 2019, 08:55
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка проведет 18 сентября совместное совещание прокуроров и следователей с целью скорейшего расследования факта пожара в доме, которым пользовалась бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева
Об этом сообщает пресс служба ГПУ в Facebook.
Сейчас под руководством прокуратуры полиция проводит неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу.
В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье ексголовы НБУ Валерии Гонтаревой
Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
- Напомним, 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина , ексголову НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
- В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Ексголова Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.
- Ранее Гонтарева заявляла об угрозах от экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского.
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