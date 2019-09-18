Коломойский намерен судиться с Гонтаревой за честь и достоинство

18 сентября, 2019, 13:33

Олигарх Игорь Коломойский собирается судиться с бывшей экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой

Об этом он заявил LB.ua, комментируя обвинения Гонтаревой в травле и угрозах с его стороны.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.

Он уточнил, что намерен защищать честь и достоинство в украинских судах.