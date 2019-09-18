Коломойский намерен судиться с Гонтаревой за честь и достоинство
Об этом он заявил LB.ua, комментируя обвинения Гонтаревой в травле и угрозах с его стороны.
"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.
Он уточнил, что намерен защищать честь и достоинство в украинских судах.
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Ранее Гонтарева заявляла об угрозах от экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского.
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В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье ексголовы НБУ Валерии Гонтаревой
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Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
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Напомним, 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина , экс-сголову НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
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В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-голова Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.
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