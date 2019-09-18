 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоломойский намерен судиться с Гонтаревой за честь и достоинство

Коломойский намерен судиться с Гонтаревой за честь и достоинство


фото: reuters
Олигарх Игорь Коломойский собирается судиться с бывшей экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой

Об этом он заявил LB.ua, комментируя обвинения Гонтаревой в травле и угрозах с его стороны.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.

Он уточнил, что намерен защищать честь и достоинство в украинских судах.

  • Ранее Гонтарева заявляла об угрозах от экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского.

  • В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье ексголовы НБУ Валерии Гонтаревой

  • Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".

  • Напомним, 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина , экс-сголову НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.

  • В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-голова Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать