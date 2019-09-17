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Espreso.tvОбществоНацбанк расценивает поджог дома Гонтаревой как террор

Нацбанк расценивает поджог дома Гонтаревой как террор


фото: minfin
Правление Национального банка Украины опубликовало официальное заявление относительно поджога дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой под Киевом

"Публично заявляем о недопустимости целенаправленных, системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву и в ее лице - на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины. Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать", - говорится в заявлении.

Также правление банка требует от правоохранительных органов проведения беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак.

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  • Напомним, что 17 сентября, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила , что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.
  • Сама она не верит в то, что ее дом подожгли в отместку за закрытие коммерческих банков во время чистки рынка.

  • 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина, экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.

  • В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.

 

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