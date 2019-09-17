Нацбанк расценивает поджог дома Гонтаревой как террор

17 сентября, 2019, 14:27

Правление Национального банка Украины опубликовало официальное заявление относительно поджога дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой под Киевом

"Публично заявляем о недопустимости целенаправленных, системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву и в ее лице - на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины. Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать", - говорится в заявлении.

Также правление банка требует от правоохранительных органов проведения беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак.

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