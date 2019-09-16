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Espreso.tvОбществоВ Киеве открыли обновленные стеклянные вставки "моста Кличко"

В Киеве открыли обновленные стеклянные вставки "моста Кличко"

Вечером 16 сентября сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста

Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в своем Телеграмм-канале.

"Сегодня под вечер сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста. Немного волнуюсь... Надеюсь, обойдется без экстремальных инцидентов. И созданная красота будет радовать киевлян и туристов, посещающих нашу хорошую локацию", - написал Кличко.

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