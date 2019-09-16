В Киеве открыли обновленные стеклянные вставки "моста Кличко"
16 сентября, 2019, 19:11
Вечером 16 сентября сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста
Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в своем Телеграмм-канале.
"Сегодня под вечер сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста. Немного волнуюсь... Надеюсь, обойдется без экстремальных инцидентов. И созданная красота будет радовать киевлян и туристов, посещающих нашу хорошую локацию", - написал Кличко.
- 25 мая открыли новый пешеходный мост от арки Дружбы народов до Владимирской горки.
- Однако, 26 мая на мосту вандалы повредили защитную стеклопленку на двух фрагментах стеклянного пола.
- На следующий день сообщили о повреждении третьего стекла.
- Позже заменили поврежденные стекла на новые.
- В июле зафиксировали трещины у основания одной из оград моста
- В конце июля треснуло боковое стекло.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что скандалы вокруг столичных мостов - это орудие политической борьбы оппонентов
Читайте также
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
Читайте также
-
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду