В Киеве открыли обновленные стеклянные вставки "моста Кличко"

16 сентября, 2019, 19:11

Вечером 16 сентября сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста

Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в своем Телеграмм-канале.

"Сегодня под вечер сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста. Немного волнуюсь... Надеюсь, обойдется без экстремальных инцидентов. И созданная красота будет радовать киевлян и туристов, посещающих нашу хорошую локацию", - написал Кличко.