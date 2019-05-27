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Espreso.tvОбщество"Все новенькое": На пешеходном мосту в Киеве заменили поврежденные стекло

"Все новенькое": На пешеходном мосту в Киеве заменили поврежденные стекло

На пешеходном мосту на Печерске заменили все треснувшее стекло на новое

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Twitter.

Отметим, что полиция взялась расследовать повреждение стекла на этом мосту.

Уголовное производство начали по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что на на этом пешеходном мосту треснуло третье стекло .

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