"Все новенькое": На пешеходном мосту в Киеве заменили поврежденные стекло

27 мая, 2019, 21:25

На пешеходном мосту на Печерске заменили все треснувшее стекло на новое

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Twitter.

Отметим, что полиция взялась расследовать повреждение стекла на этом мосту.

Уголовное производство начали по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что на на этом пешеходном мосту треснуло третье стекло .