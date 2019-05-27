"Все новенькое": На пешеходном мосту в Киеве заменили поврежденные стекло
27 мая, 2019, 21:25
На пешеходном мосту на Печерске заменили все треснувшее стекло на новое
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Twitter.
Отметим, что полиция взялась расследовать повреждение стекла на этом мосту.
Уголовное производство начали по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Напомним, что на на этом пешеходном мосту треснуло третье стекло .
Уже новенькое. Берегите! pic.twitter.com/CY4VvLrGA1- Виталий Кличко (@Vitaliy_Klychko) 27 мая 2019
- 25 мая открыли новый пешеходный мост от арки Дружбы народов до Владимирской горки.
- Впрочем, 26 мая на мосту вандалы повредили защитное стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола.