На пешеходном мосту в Киеве треснуло третье стекло. Видео
27 мая, 2019, 16:21
На мосту через Владимирский спуск во время ремонта треснуло еще одно, третье стекло
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Указывается, что стекло треснуло во время замены разбитого стекла.
Напомним, что защитное стекло-пленку, которую повредили вандалы на двух элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, уже восстанавливают .
- 25 мая открыли новый пешеходный пгт от арки Дружбы народов до Владимирской горки.
- Впрочем, 26 мая на мосту вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола.