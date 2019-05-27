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Espreso.tvОбществоНа пешеходном мосту в Киеве треснуло третье стекло. Видео

На пешеходном мосту в Киеве треснуло третье стекло. Видео


фото: nv.ua
На мосту через Владимирский спуск во время ремонта треснуло еще одно, третье стекло

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Указывается, что стекло треснуло во время замены разбитого стекла.

Напомним, что защитное стекло-пленку, которую повредили вандалы на двух элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, уже восстанавливают .

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