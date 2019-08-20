"Мост треснул - ложь", - Кличко о велосипедно-пешеходном мосте в Киеве

20 августа, 2019, 19:00

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что скандалы вокруг столичных мостов - это орудие политической борьбы оппонентов

Об этом Кличко сообщил в эфире "112 Украина".

"Он нравится каждому, кто приходит на этот стеклянный мост, но не нравится политическим оппонентам и стал элементом политической борьбы", - сказал он.

Кроме того, Кличко отметил, что информация о том, что КГГА воровала средства на строительство и, что треснул мост - это ложь.

"То, что воровали проект - ложь, украли деньги - ложь, мост треснул - ложь", - добавил он.

По словам мэра, он не встречал ни одного человека, которому бы не понравился мост.

"Я благодарен всем, кто говорит о мосте. Могу сказать, мост стал элементом политической борьбы. Я ни одного человека не встречал, который подошла бы и сказал: "Зачем этот мост, зачем вы его построили", - отметил он.

Кличко сказал, что когда появляются слухи о мосте, то он лично ходит и проверяет его. Он заверил, что новое стекло уже стоит на мосту, пока нужно лишь время, чтобы дать ему "выстояться".

Помимо того, Кличко пообещал, что Шулявский путепровод заработает до конца года.

"Уже два пролета конструкции установлены. Наша цель, чтобы к концу этого года - движение транспорта уже пошел по мосту.