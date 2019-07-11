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Espreso.tvОбществоВ Киеве начал трескаться пешеходный "мост Кличко"

В Киеве начал трескаться пешеходный "мост Кличко"

Журналисты зафиксировали трещины у основания одной из оград моста

Об этом сообщает Информатор .

Речь идет о том, что трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают другое ограждение, ослабли и остались висеть. Кроме этого, видно зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.

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