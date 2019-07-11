В Киеве начал трескаться пешеходный "мост Кличко"
11 июля, 2019, 11:14
Журналисты зафиксировали трещины у основания одной из оград моста
Об этом сообщает Информатор .
Речь идет о том, что трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают другое ограждение, ослабли и остались висеть. Кроме этого, видно зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.
- 25 мая открыли новый пешеходный мост от арки Дружбы народов до Владимирской горки.
- Впрочем, 26 мая на мосту вандалы повредили защитную стеклопленку на двух фрагментах стеклянного пола.
- На следующий день сообщили о повреждении третьего стекла.
- Позже заменили поврежденное стекло на новое.
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