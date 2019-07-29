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Espreso.tvОбществоСтеклянный "мост Кличко" продолжает трещать: на этот раз боковое стекло

Стеклянный "мост Кличко" продолжает трещать: на этот раз боковое стекло


фото: Інформатор
На пешеходно-велосипедном стеклянном мосту треснуло боковое стекло, которое находится за перилами

Об этом сообщает Информатор .

Отмечается, что треснула одна секция этого стекла.

Территория вокруг огорожена. Мост открыт для посетителей.

На месте находятся сотрудники муниципальной охраны, однако ситуацию не комментируют.

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