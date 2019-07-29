Стеклянный "мост Кличко" продолжает трещать: на этот раз боковое стекло
29 июля, 2019, 14:33
На пешеходно-велосипедном стеклянном мосту треснуло боковое стекло, которое находится за перилами
Об этом сообщает Информатор .
Отмечается, что треснула одна секция этого стекла.
Территория вокруг огорожена. Мост открыт для посетителей.
На месте находятся сотрудники муниципальной охраны, однако ситуацию не комментируют.
- 25 мая открыли новый пешеходный мост от арки Дружбы народов до Владимирской горки.
- Впрочем, 26 мая на мосту вандалы повредили защитную склопленку на двух фрагментах стеклянного пола.
- На следующий день сообщили о повреждении третьего стекла.
- Позже заменили поврежденные стекло на новое.
- В июле зафиксировали трещины у основания одной из оград моста
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