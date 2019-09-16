Президент Ирана отказался от встречи с Трампом

16 сентября, 2019, 13:53

Президент Ирана Рухани не будет встречаться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке

Как заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, встреча с Трампом не включена в повестку дня Рухани, сообщает Reuters.

"Такая встреча не состоится", - сказал Мусави.

Кроме того, в иранском МИД назвали "нелепыми" призывы американского сенатора-республиканца Линдси Грэма подготовить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана после атаки на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.