Президент Ирана отказался от встречи с Трампом
16 сентября, 2019, 13:53
Президент Ирана Рухани не будет встречаться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке
Как заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, встреча с Трампом не включена в повестку дня Рухани, сообщает Reuters.
"Такая встреча не состоится", - сказал Мусави.
Кроме того, в иранском МИД назвали "нелепыми" призывы американского сенатора-республиканца Линдси Грэма подготовить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана после атаки на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
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