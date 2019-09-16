 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПрезидент Ирана отказался от встречи с Трампом

Президент Ирана отказался от встречи с Трампом


фото: reuters
Президент Ирана Рухани не будет встречаться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке

Как заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, встреча с Трампом не включена в повестку дня Рухани, сообщает Reuters.

"Такая встреча не состоится", - сказал Мусави.

Кроме того, в иранском МИД назвали "нелепыми" призывы американского сенатора-республиканца Линдси Грэма подготовить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана после атаки на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

  • Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
  • Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками и находятся "в боевой готовности".
  • По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать