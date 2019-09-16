Цены на нефть резко выросли после атаки в Саудовской Аравии

16 сентября, 2019, 10:08

Цены на нефть достигли максимума за четыре месяца после субботних нападений на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Атаки с беспилотников вывели из строя мощности, которые дают более 5% мировых поставок нефти

Об этом сообщает ВВС .

Добыча нефти в Саудовской Аравии сократился примерно на 5,7 млн баррелей в сутки, это около 50% от общей добычи нефти в стране. А это привело к резкому удорожанию нефти на мировом рынке.

В начале торгов в понедельник цена на нефть марки Brent подскочила на 19% и составила $ 71,95 за баррель. Цена барреля нефти марки West Texas Intermediate поднялась на 15% до $ 63,34.

Показатели несколько снизились после того, как президент США Трамп объявил о том, что воспользуется американскими нефтяным резервом, чтобы компенсировать нехватку нефти на рынке.

Цена марки Brent после этого опустилась до $ 68,06 за баррель, таким образом общий подъем составил 13%. Американские фьючерсы West Texas поднялись на 11% до $ 61,10.

Нападения на саудовские объекты вызвали значительные опасения стороны инвесторов. Эти опасения привели к росту цены на золото на азиатских рынках на 1%.

Понадобится несколько недель, прежде чем объекты в Абкайке и Хураиси снова заработают.