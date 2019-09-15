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Espreso.tvВойна с РФБоевики пытались ликвидировать Цемаха во время его похищения украинскими разведчиками: обнародованы эксклюзивное видео

Боевики пытались ликвидировать Цемаха во время его похищения украинскими разведчиками: обнародованы эксклюзивное видео


фото: bbс
Боевики "ДНР" пытались ликвидировать фигуранта дела о сбивании MH17 Владимира Цемаха во время его похищения украинскими разведчиками

Об этом сообщает ТСН.

Во время передачи террориста на подконтрольную Украины территорию, когда его везли в карете "скорой", оккупантам приказали любой ценой помешать транспортировке и убить "свидетеля для Гааги".

"Был перехвата, и нам сообщили, что нашу машину скорой помощи на уничтожение. Именно в это время вывозили взятого в плен Цемаха. У них был приказ уничтожить его вместе с нами", - пояснил член экипажа Первого добровольного мобильного госпиталя Андрей Нечипорук.

По словам парамедика экипажа ПДМШ Степана Сирака, Цемах является хорошо подготовленным боевиком.

"Когда мы сняли с него мешок, я понял, что это не простой человек, поэтому он моментально все, что было вокруг, всю зону ответственности на КСП, он все себе нарисовал", - рассказал Сирак.

  • Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха.
  • 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи.
  • В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
  • 12 сентября дочь выданного России свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс.
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