Боевики пытались ликвидировать Цемаха во время его похищения украинскими разведчиками: обнародованы эксклюзивное видео

15 сентября, 2019, 22:35

Боевики "ДНР" пытались ликвидировать фигуранта дела о сбивании MH17 Владимира Цемаха во время его похищения украинскими разведчиками

Об этом сообщает ТСН.

Во время передачи террориста на подконтрольную Украины территорию, когда его везли в карете "скорой", оккупантам приказали любой ценой помешать транспортировке и убить "свидетеля для Гааги".

"Был перехвата, и нам сообщили, что нашу машину скорой помощи на уничтожение. Именно в это время вывозили взятого в плен Цемаха. У них был приказ уничтожить его вместе с нами", - пояснил член экипажа Первого добровольного мобильного госпиталя Андрей Нечипорук.

По словам парамедика экипажа ПДМШ Степана Сирака, Цемах является хорошо подготовленным боевиком.

"Когда мы сняли с него мешок, я понял, что это не простой человек, поэтому он моментально все, что было вокруг, всю зону ответственности на КСП, он все себе нарисовал", - рассказал Сирак.