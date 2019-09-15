Боевики пытались ликвидировать Цемаха во время его похищения украинскими разведчиками: обнародованы эксклюзивное видео
Об этом сообщает ТСН.
Во время передачи террориста на подконтрольную Украины территорию, когда его везли в карете "скорой", оккупантам приказали любой ценой помешать транспортировке и убить "свидетеля для Гааги".
"Был перехвата, и нам сообщили, что нашу машину скорой помощи на уничтожение. Именно в это время вывозили взятого в плен Цемаха. У них был приказ уничтожить его вместе с нами", - пояснил член экипажа Первого добровольного мобильного госпиталя Андрей Нечипорук.
По словам парамедика экипажа ПДМШ Степана Сирака, Цемах является хорошо подготовленным боевиком.
"Когда мы сняли с него мешок, я понял, что это не простой человек, поэтому он моментально все, что было вокруг, всю зону ответственности на КСП, он все себе нарисовал", - рассказал Сирак.
- Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха.
- 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи.
- В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
- 12 сентября дочь выданного России свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс.
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