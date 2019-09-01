Зеленский встретился с президентом Литвы и пообещал придерживаться курса евроинтеграции

1 сентября, 2019, 16:56

Владимир Зеленский встретился в Варшаве с президентом Литвы Гитанасом Науседой и заверил, что Украина продолжит курс на евроинтеграцию

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Встреча состоялась в Варшаве в рамках участия глав обоих государств в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Зеленский заверил, что руководство государства будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции.

"Мы выбрали этот курс и дальше будем делать реформы. Мы сделаем их для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС", - заявил президент Украины.

Во время встречи также обсудили активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики.

Литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве.

Участники встречи также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности, в рамках Нормандского формата.

Президент Литвы пригласил Владимира Зеленского в Вильнюс. А президент Украины призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.