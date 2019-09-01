Зеленский встретился с президентом Литвы и пообещал придерживаться курса евроинтеграции
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Встреча состоялась в Варшаве в рамках участия глав обоих государств в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Зеленский заверил, что руководство государства будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции.
"Мы выбрали этот курс и дальше будем делать реформы. Мы сделаем их для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС", - заявил президент Украины.
Во время встречи также обсудили активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики.
Литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве.
Участники встречи также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности, в рамках Нормандского формата.
Президент Литвы пригласил Владимира Зеленского в Вильнюс. А президент Украины призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой в субботу, 31 августа 2019 года, высказался в поддержку польской инициативы по поводу свободного исследования мест захоронения этнических поляков на Волыни.
- Владимир Зеленский и Анджей Дуда призвали Европейский Союз сохранить политику санкций в отношении России .
- Кроме этого, Зеленский предложил Дуде возвести на границе между государствами общий мемориал примирения.
- Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" угрозой для всей Европы.
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