Зеленский и Дуда призвали ЕС сохранить антироссийские санкции

31 августа, 2019, 15:16

Об этом главы государств заявили на совместной пресс-конференции в Варшаве, сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам Зеленского без выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины санкции в отношении России могут только усиливаться.

"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша общая и принципиальная позиция - без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в направлении их усиления, а не наоборот", - сказал Зеленский.

Дуда подчеркнул, что политика санкций в отношении России из-за ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.

"Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Сегодня территория Украины оккупирована - Крым, а также Луганская и Донецкая области - эти территории должны вернуться в Украину. Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, поскольку это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать международное право", - отметил Дуда.