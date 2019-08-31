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Espreso.tvОбществоЗеленский и Дуда призвали ЕС сохранить антироссийские санкции

Зеленский и Дуда призвали ЕС сохранить антироссийские санкции


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда призвали Европейский союз сохранить политику санкций в отношении России

Об этом главы государств заявили на совместной пресс-конференции в Варшаве, сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам Зеленского без выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины санкции в отношении России могут только усиливаться.

"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша общая и принципиальная позиция - без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в направлении их усиления, а не наоборот", - сказал Зеленский.

Дуда подчеркнул, что политика санкций в отношении России из-за ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.

"Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Сегодня территория Украины оккупирована - Крым, а также Луганская и Донецкая области - эти территории должны вернуться в Украину. Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, поскольку это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать международное право", - отметил Дуда.

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