Зеленский и Дуда призвали ЕС сохранить антироссийские санкции
Об этом главы государств заявили на совместной пресс-конференции в Варшаве, сообщает "Интерфакс-Украина" .
По словам Зеленского без выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины санкции в отношении России могут только усиливаться.
"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша общая и принципиальная позиция - без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в направлении их усиления, а не наоборот", - сказал Зеленский.
Дуда подчеркнул, что политика санкций в отношении России из-за ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.
"Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Сегодня территория Украины оккупирована - Крым, а также Луганская и Донецкая области - эти территории должны вернуться в Украину. Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, поскольку это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать международное право", - отметил Дуда.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой в субботу, 31 августа 2019 года, высказался в поддержку польской инициативы по поводу свободного исследования мест захоронения этнических поляков на Волыни.
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