"Северный поток-2" несет в себе угрозы для всей Европы, - Зеленский
31 августа, 2019, 15:51
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" угрозой для всей Европы
Об этом Владимир Зеленский заявил в Варшаве, где он находится с официальным визитом, сообщает официальный сайт президента Украины.
"Мы уделили внимание вопросам энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей единым голосом: "Северный поток-2" неприемлем и несет в себе угрозы для всей Европы, в том числе и военного характера. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина", - сказал Зеленский.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой в субботу, 31 августа 2019 года, высказался в поддержку польской инициативы по поводу свободного исследования мест захоронения этнических поляков на Волыни.
- Президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда призвали Европейский союз сохранить политику санкций в отношении России.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень