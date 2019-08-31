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Espreso.tvОбщество"Северный поток-2" несет в себе угрозы для всей Европы, - Зеленский

"Северный поток-2" несет в себе угрозы для всей Европы, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" угрозой для всей Европы

Об этом Владимир Зеленский заявил в Варшаве, где он находится с официальным визитом, сообщает официальный сайт президента Украины.

"Мы уделили внимание вопросам энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей единым голосом: "Северный поток-2" неприемлем и несет в себе угрозы для всей Европы, в том числе и военного характера. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина", - сказал Зеленский.

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