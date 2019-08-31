"Северный поток-2" несет в себе угрозы для всей Европы, - Зеленский

31 августа, 2019, 15:51

Об этом Владимир Зеленский заявил в Варшаве, где он находится с официальным визитом, сообщает официальный сайт президента Украины.

"Мы уделили внимание вопросам энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей единым голосом: "Северный поток-2" неприемлем и несет в себе угрозы для всей Европы, в том числе и военного характера. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина", - сказал Зеленский.