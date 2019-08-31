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Espreso.tvОбществоЗеленский предложил возвести на границе Украины и Польши мемориал примирения

Зеленский предложил возвести на границе Украины и Польши мемориал примирения


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Польши Анджею Дуде создать на границе между государствами общий мемориал примирения

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

С соответствующим предложением Зеленский обратился к Дуде во время официального визита в Польшу.

"Я предложил президенту Дуде возвести на границе Украины и Польши общий мемориал примирения", - сказал Зеленский.

Он заверил, что Киев и Варшава не закрывают глаза на общие трагические страницы прошлого.

"Сегодня с президентом Дудой мы очень откровенно обговорилы всю историческую, трагическую проблематику", - рассказал Зеленский и добавил, что напряженные отношения Украины и Польши стали прекрасным подарком для наших недругов.

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