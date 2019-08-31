Зеленский предложил возвести на границе Украины и Польши мемориал примирения

31 августа, 2019, 16:27

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

С соответствующим предложением Зеленский обратился к Дуде во время официального визита в Польшу.

"Я предложил президенту Дуде возвести на границе Украины и Польши общий мемориал примирения", - сказал Зеленский.

Он заверил, что Киев и Варшава не закрывают глаза на общие трагические страницы прошлого.

"Сегодня с президентом Дудой мы очень откровенно обговорилы всю историческую, трагическую проблематику", - рассказал Зеленский и добавил, что напряженные отношения Украины и Польши стали прекрасным подарком для наших недругов.