Зеленский предложил возвести на границе Украины и Польши мемориал примирения
31 августа, 2019, 16:27
Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Польши Анджею Дуде создать на границе между государствами общий мемориал примирения
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
С соответствующим предложением Зеленский обратился к Дуде во время официального визита в Польшу.
"Я предложил президенту Дуде возвести на границе Украины и Польши общий мемориал примирения", - сказал Зеленский.
Он заверил, что Киев и Варшава не закрывают глаза на общие трагические страницы прошлого.
"Сегодня с президентом Дудой мы очень откровенно обговорилы всю историческую, трагическую проблематику", - рассказал Зеленский и добавил, что напряженные отношения Украины и Польши стали прекрасным подарком для наших недругов.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой в субботу, 31 августа 2019 года, высказался в поддержку польской инициативы по поводу свободного исследования мест захоронения этнических поляков на Волыни.
- Президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда призвали Европейский союз сохранить политику санкций в отношении России .
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" угрозой для всей Европы.
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