Зеленский пообещал Дуде отменить мораторий на эксгумацию польских захоронений

31 августа, 2019, 14:13

Об этом заявил Дуда на совместном брифинге с Зеленским в Варшаве, передает Еспресо.TV .

"Чтобы каждый человек, который был убит, который погиб, был почтен - получил свое имя, фамилию, чтобы он имела могиле памятник, чтобы на табличке была его фамилия. Чтобы на братских могилах эти моменты были реализованы. А для чтобы это было реализовано, нужны эксгумационные работы ", - отметил президент Республики Польша.

"И я просил господина президента, чтобы этот мораторий, введенный предыдущей властью Украины, был отменен. Господин президент заявил мне, что сейчас новое правительство находится на этапе формирования, господин президент обещал мне, что этот вопрос будет реализован", - сказал Дуда.

По его словам, изучение массовых захоронений поляков в Украине "имеет сегодня фундаментальное значение".

"Это очень важно. Потому что это честь близких. Это вопрос того, чтобы человек знал, где своем прадеду, деду или отцу зажечь свечу, чтобы там можно было расположить голову. Чтобы было место памяти", - подчеркнул польский президент.