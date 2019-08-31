Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

31 августа, 2019, 21:03

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает ТСН .

По словам Зеленского, он не ездит на работу на велосипеде, поскольку ему не позволяют это делать из соображений безопасности.

"Я с этим боролся и борюсь. Я честно скажу - мне не разрешают. Из-за... Не буду сейчас называть фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, из-за чего мне не разрешают. И было уже несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно", - сказал Зеленский.