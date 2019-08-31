Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
31 августа, 2019, 21:03
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ездит на работу на велосипеде из соображений безопасности
Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает ТСН .
По словам Зеленского, он не ездит на работу на велосипеде, поскольку ему не позволяют это делать из соображений безопасности.
"Я с этим боролся и борюсь. Я честно скажу - мне не разрешают. Из-за... Не буду сейчас называть фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, из-за чего мне не разрешают. И было уже несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно", - сказал Зеленский.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой в субботу, 31 августа 2019 года, высказался в поддержку польской инициативы по поводу свободного исследования мест захоронения этнических поляков на Волыни.
- Владимир Зеленский и Дуда призвали Европейский союз сохранить политику санкций в отношении России.
- Кроме этого, Зеленский предложил Дуде возвести на границе между государствами общий мемориал примирения.
- Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" угрозой для всей Европы.
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
-
21 августа, 2019 Виталий Портников: Возвращению Путина нужно сопротивляться
Читайте также
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-