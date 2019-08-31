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Espreso.tvОбществоЗеленского призвали ввести электронное голосование для украинцев за рубежом

Зеленского призвали ввести электронное голосование для украинцев за рубежом


фото: president.gov.ua
Представители диаспоры призвали президента Украины Владимира Зеленского ввести электронное голосование для украинцев за рубежом

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинская диаспора призывает Зеленского ввести электронное голосование для украинцев за рубежом и предоставить им возможность множественного гражданства.

Это требуют сделать для соблюдения конституционного права граждан Украины быть избранными и иметь своих представителей в органах государственной власти.

Также представители диаспоры призвали Зеленского проводить встречи с гражданами Украины, которые проживают в Польше и других странах, и создать должность штатного советника по вопросам иностранных украинцев и миграционной политики при Кабинете министров Украины.

"Мы, представители украинских организаций за рубежом, глубоко обеспокоены тем, что в рамках вашего официального визита в Польшу, который состоится 31 августа - 1 сентября 2019 года, не предусмотрена встреча с украинской громадой. Мы глубоко опечалены тем фактом, что президент Украины игнорирует крупнейшую в мире зарубежную украинскую громаду. Рассматриваем это как проявление пренебрежения интересами более 20% граждан Украины, проживающих за рубежом", - говорится в заявлении.

Обращение подписано представителями украинских организаций в Польше, Канаде, США, Италии, Испании, Ирландии, Португалии, Египта, Индии, Австралии, Швейцарии, Греции, Германии, Франции, Литвы, Малайзии, Бразилии, Иордании, Австрии, Молдове, Дании и Латвии.

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