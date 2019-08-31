Зеленского призвали ввести электронное голосование для украинцев за рубежом
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинская диаспора призывает Зеленского ввести электронное голосование для украинцев за рубежом и предоставить им возможность множественного гражданства.
Это требуют сделать для соблюдения конституционного права граждан Украины быть избранными и иметь своих представителей в органах государственной власти.
Также представители диаспоры призвали Зеленского проводить встречи с гражданами Украины, которые проживают в Польше и других странах, и создать должность штатного советника по вопросам иностранных украинцев и миграционной политики при Кабинете министров Украины.
"Мы, представители украинских организаций за рубежом, глубоко обеспокоены тем, что в рамках вашего официального визита в Польшу, который состоится 31 августа - 1 сентября 2019 года, не предусмотрена встреча с украинской громадой. Мы глубоко опечалены тем фактом, что президент Украины игнорирует крупнейшую в мире зарубежную украинскую громаду. Рассматриваем это как проявление пренебрежения интересами более 20% граждан Украины, проживающих за рубежом", - говорится в заявлении.
Обращение подписано представителями украинских организаций в Польше, Канаде, США, Италии, Испании, Ирландии, Португалии, Египта, Индии, Австралии, Швейцарии, Греции, Германии, Франции, Литвы, Малайзии, Бразилии, Иордании, Австрии, Молдове, Дании и Латвии.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой в субботу, 31 августа 2019 года, высказался в поддержку польской инициативы по поводу свободного исследования мест захоронения этнических поляков на Волыни.
- Владимир Зеленский и Дуда призвали Европейский союз сохранить политику санкций в отношении России .
- Кроме этого, Зеленский предложил Дуди возвести на границе между государствами общий мемориал примирения.
- Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" угрозой для всей Европы.
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