"Укрзализныцю" надо разделить на 4 части, - Гончарук
Об этом новый премьер-министр Украины рассказал в интервью нескольким украинским СМИ, передает Еспресо.TV со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы сейчас думаем над созданием государственного холдинга, который вывел бы все ГП-шки, КП-шки (государственные и коммунальные предприятия - ред.) Из-под министерств, чтобы у каждого министра не были эти хозяйства, которые висят. Из-под Кабмина это надо забрать", - отметил он.
Также Гончарук заверил, что он выступает за "большую приватизацию".
"Лично моя позиция - чем меньше государства в экономике, тем лучше", - заявил политик.
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В частности, "Укрзализныця", по его мнению, может быть разделена между тремя частными фирмами, тогда как основная - стратегическая - часть этого перевозчика останется в государстве.
"Та же "Укрзализныця", там есть часть, не должна быть в частных руках. Она должна быть разделена. Есть модель, когда она делится на операторов трех разных частей. Это отдельная сложная история, - объяснил Гончарук. - Здесь очень простая штука: то, что может быть естественной монополией и является естественной монополией, и там не может быть конкурентного рынка, это в принципе можно оставлять государству. И то, я бы заводил туда частный капитал на миноритарную долю для того, чтобы она строила эффективность".
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Что касается дальнейшей судьбы действующего главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, то она, как сказал Гончарук, будет определяться позже и "на основании анализа".
"Какая версия правильная, или существующий менеджер - правильный парень, который делал все, что может, и есть какие-то этому есть доказательства, или же он был лишь витриной - мы разберемся и дадим оценку. Но сейчас я бы не хотел об этом говорить однозначно" , - подытожил премьер.
- Напомним, в этом же интервью Гончарук рассказал о сотрудничестве с МВФ , налоговой реформе, а также дал свою оценку работе Ульяны Супрун и Лилии Гриневич .
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