 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономика"Укрзализныцю" надо разделить на 4 части, - Гончарук

"Укрзализныцю" надо разделить на 4 части, - Гончарук


фото: pravda.ua
Новое правительство займется образованием мощного холдинга, в который будут выведены отдельные до сих пор не приватизированные, а также стратегические предприятия, которые сейчас находятся в подчинении министерств и ведомств. Эта же структура будет распоряжаться и коммунальным имуществом

Об этом новый премьер-министр Украины рассказал в интервью нескольким украинским СМИ, передает Еспресо.TV со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы сейчас думаем над созданием государственного холдинга, который вывел бы все ГП-шки, КП-шки (государственные и коммунальные предприятия - ред.) Из-под министерств, чтобы у каждого министра не были эти хозяйства, которые висят. Из-под Кабмина это надо забрать", - отметил он.

Также Гончарук заверил, что он выступает за "большую приватизацию".

"Лично моя позиция - чем меньше государства в экономике, тем лучше", - заявил политик.

Читайте также: 10 фактов о премьер-министре Украины Алексее Гончаруке

В частности, "Укрзализныця", по его мнению, может быть разделена между тремя частными фирмами, тогда как основная - стратегическая - часть этого перевозчика останется в государстве.

"Та же "Укрзализныця", там есть часть, не должна быть в частных руках. Она должна быть разделена. Есть модель, когда она делится на операторов трех разных частей. Это отдельная сложная история, - объяснил Гончарук. - Здесь очень простая штука: то, что может быть естественной монополией и является естественной монополией, и там не может быть конкурентного рынка, это в принципе можно оставлять государству. И то, я бы заводил туда частный капитал на миноритарную долю для того, чтобы она строила эффективность".

Читайте также: 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП

Что касается дальнейшей судьбы действующего главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, то она, как сказал Гончарук, будет определяться позже и "на основании анализа".

"Какая версия правильная, или существующий менеджер - правильный парень, который делал все, что может, и есть какие-то этому есть доказательства, или же он был лишь витриной - мы разберемся и дадим оценку. Но сейчас я бы не хотел об этом говорить однозначно" , - подытожил премьер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать