Весной готовим налоговую реформу - Гончарук

30 августа, 2019, 16:44

Команда новоназначенного премьер-министра Украины Алексея Гончарука к весне готовится провести налоговую реформу, которая вступит в силу 1 января 2021 года

Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ, передает Украинская правда .

"Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной. Это порочная практика и, как правило, ее быть не должно, когда во втором полугодии ты усложняешь налоговый режим. То есть упростить ты теоретически можешь, но усложнять точно нет", - отмечает Гончарук.

"Поэтому на весну мы готовим налоговую реформу, которая вступит в силу 1 января 2021 года. Этой осенью безотлагательно наша главная задача - навести порядок с администрированием налогов. У нас для этого есть господин Милованов. Я считаю, что он хороший менеджер и порядочный человек, и я очень на него рассчитываю ", - добавляет он.

Также он высказался по налогам для физических лиц-предпринимателей.

"Налоговую систему надо исправлять, но начинать надо не с маленьких, это точно. То есть наличие этой упрощенной системы, ее главная проблема не в том, что люди не платят налоги ", - сказал Гончарук.

"Главная проблема в том, что это используется, чтобы отмывать контрабанду. Когда в государстве ты не можешь проследить происхождение продукта, то ты не можешь обеспечить уровень безопасности, ты не можешь защитить потребителя. Так не должно быть. В нормальной стране IPhone на раскладке вы не купите. Ты должен понимать, откуда приходит товар - по разным причинам, даже для того, чтобы строить нормальные цивилизованные отношения ", - пояснил премьер-министр.

"Мне сейчас сложно говорить о модели, которую мы предложим, но мы будем исходить из того, что упрощенной должна быть вся страна. Налогообложение должно быть таким простым, чтобы оно не было обременительным ни для кого ", - подытожил он.