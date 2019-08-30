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Espreso.tvОбществоГончаруку нравятся реформы Супрун и Гриневич, но надо проверить их воплощение

Гончаруку нравятся реформы Супрун и Гриневич, но надо проверить их воплощение


фото: golos.ua
Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в пятницу журналистам, что новые министры проверят механизмы имплементации образовательной и медицинской реформ

Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, сообщает Украинская правда.

"Медицинская реформа - это однозначно правильная история. Реформа образования, новая украинская школа - однозначно правильная история. Есть вопросы менеджмента конечно. Идея правильная, но как они были воплощены, мы сейчас посмотрим внутри министерств. По-честному", - заявил глава правительства.

По словам Гончарука, когда деньги ходят за ребенком, деньги ходят за пациентом, это очень правильные вещи, правильные механизмы финансирования. Когда человек имеет своего конкретного врача, когда государство платит за эти услуги. Это очень правильные вещи. Это эффективность, путь к эффективности. Это также стимулирует конкуренцию.

"Но насколько качественно проводилась имплементация, как менеджировалась эта история, мы посмотрим. Сейчас давать оценок не хочу, - сказал премьер.

"Я вообще считаю, что последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно. Большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами. Это моя общая оценка", - резюмировал он.

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