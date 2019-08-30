Гончарук назвал дату приезда миссии МВФ

30 августа, 2019, 14:34

Ожидается, что миссия Международного валютного фонда приедет в Украину с 10 по 24 сентября

Об этом сообщил журналистам в Киеве премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Интерфакс-Украина.

Комментируя вопрос цен на газ для населения, Гончарук отметил, что правительство не должно вмешиваться в ценообразование, даже если речь идет об энергоносителях.

"Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", - заявил он.

По его мнению, если часть населения не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь "вплоть до того, чтобы оплатить за нее стоимость этого ресурса".

Гончарук добавил, что правительство будет принимать меры, чтобы суммы в платежках не повышались и все, кто нуждается, получали помощь государства. Он подчеркнул, что возвращения к административному регулированию цен не будет.