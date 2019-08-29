Рада избрала нового премьер-министра

29 августа, 2019, 17:42

Народные депутаты избрали Алексея Гончарука новым главой Кабинета министров Украины

Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Еспресо.TV .

За кандидатуру Гончарука проголосовали 290 народных депутатов.

Гончарук родился в 1984 году. По образованию юрист, адвокат, магистр государственного управления, доктор философии в области права. Окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "Правоведение", Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление", выпускник Аспен Института и Киево-Могилянской бизнес-школы.

Был управляющим партнером юридической фирмы "Constructive Lawyers". С сентября 2015 года возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO). Работал внештатным советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

На внеочередных парламентских выборах 2014 года баллотировался в Верховную Раду от партии "Сила людей".

28 мая 2019 года назначен заместителем главы Администрации Президента, с 25 июня 2019 года - заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

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